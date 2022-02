Esporte Morrinhos e Goianésia empatam sem gols no João Vilela Times seguem na faixa de classificação e vão definir suas respectivas situações no Goianão 2022 na última rodada

Morrinhos e Goianésia empataram por 0 a 0 no estádio João Vilela, nesta sexta-feira (25), pela 9ª rodada do Campeonato Goiano e deixaram para definir suas respectivas situações no Goianão 2022 na última rodada. O Azulão do Vale precisava vencer para confirmar classificação antecipada, mas volta para casa com um ponto e com a permanência na 1ª Divisão garantida. O resultado n...