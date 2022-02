Esporte Morrinhos marca no fim, vence e tira o 100% do Anápolis no Goianão Após três rodadas, o Estadual não tem mais nenhum clube com 100% de aproveitamento

A estrela do técnico Lucas Oliveira brilhou. Em sua estreia no comando do Morrinhos, o time tricolor venceu a primeira partida no Goianão após bater o Anápolis, por 2 a 1. O resultado também acaba com o 100% de aproveitamento que o Galo da Comarca tinha até o início da 3ª rodada. O duelo foi disputado no Centro Esportivo João Vilela. O Morrinhos abriu o placar aos ...