Esporte Morrinhos se classifica e rebaixa Jataiense Fora de casa, Tricolor dos Pomares confirma classificação e derruba Jataiense para Divisão de Acesso

Fora de casa, o Morrinhos levou a melhor no confronto direto com a Jataiense e venceu pelo placar de 2 a 0, na tarde deste sábado (5), e conseguiu se classificar para as quartas de final do Campeonato Goiano. Por outro lado, com a derrota, a equipe de Jataí fica na lanterna do Grupo A e está rebaixada para a Divisão de Acesso de 2023. As duas equipes entraram em cam...