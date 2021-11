Esporte Morrinhos vence Rubra e volta a disputar elite após 10 anos Goianão 2022 terá dois clubes do sul do Estado: Goiatuba (campeão da Segundona com 22 pontos) e Morrinhos (vice, com 20 pontos)

O Morrinhos está de volta à 1ª Divisão do Goianão. Em partida disputada no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, na tarde deste domingo (21), o Morrinhos venceu a Anapolina por 3 a 1. Com isso, em 2022, o clube do Sul do Estado será um dos participantes da elite do Estadual, que a agremiação disputou pela última vez em 2012, quando foi rebaixada, ao lado d...