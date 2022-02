Esporte Morrinhos x Anápolis: Galo da Comarca tenta manter embalo Com bom início de Goianão, comandados de Luiz Carlos Winck visitam o Morrinhos para manter os 100% de aproveitamento no Estadual

Com melhor início de Goianão desde 1999 e um dos dois times com 100% de aproveitamento, o Anápolis tenta manter a boa fase nesta quarta-feira (2), a partir das 20h30, contra o Morrinhos, no Centro João Vilela. O Galo da Comarca chega embalado para o confronto válido pela 3ª rodada do Estadual, após duas vitórias, com boas atuações coletivas e destaques individuais neste iníc...