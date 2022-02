Após empate sem gols no encerramento do 1º turno, Morrinhos e Grêmio Anápolis voltam a se encontrar na abertura do 2º turno em novo confronto direto por vaga na faixa de classificação à próxima fase do Campeonato Goiano. A partida será neste domingo (13), a partir das 16 horas, no Centro Esportivo João Vilela.

Quem vencer vai terminar a 6ª rodada do Goianão 2022 entre os quatro primeiros do Grupo A. O Morrinhos ainda não perdeu como mandante e confia que o fator casa será decisivo na busca pela vaga.

“Os cuidados serão os mesmos que tivemos fora de casa. O Grêmio Anápolis é um time rápido e jovem, que joga no contra-ataque. Precisamos ter cuidado na nossa criação para que um erro não vire uma jogada perigosa para o Grêmio. Fizemos bons jogos e temos nossa força em casa”, avisou o técnico do Morrinhos, Lucas Oliveira.

Além de entrar no G4, o encontro entre Morrinhos e Grêmio Anápolis é considerado chave para os times se afastarem do rebaixamento. A diferença de pontos do time tricolor, 5º, para o lanterna Goianésia é de dois pontos.