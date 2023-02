Em boa fase e com objetivo de se manter na liderança da fase de classificação do Campeonato Goiano, o Goiás visita o Morrinhos na noite desta quarta-feira (15), às 19h30, no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos.

Em ascensão dentro da temporada, o Goiás conclui a primeira etapa do Goianão dependendo apenas de suas forças para terminar na liderança isolada. Para isso, o time esmeraldino precisa vencer o Morrinhos, fora de casa, ou que o Atlético-GO, único capaz de ultrapassá-lo na tabela, não some mais pontos que ele.

A equipe treinada por Guto Ferreira chega ao João Vilela com uma invencibilidade que dura oito jogos, sendo que nas últimas cinco partidas conquistou cinco vitórias e sequer sofreu gols.

Como o objetivo do clube esmeraldino é terminar a 1ª fase na liderança, o técnico Guto Ferreira deve mandar a campo uma equipe com o melhor que terá à disposição. O treinador poderá contar novamente com Bruno Melo, que cumpriu suspensão no clássico contra o Goiânia. No entanto, não é certo ainda que o jogador volte à formação titular.

O zagueiro Lucas Halter destacou qual é a motivação esmeraldina para o duelo contra o Morrinhos, que ainda corre risco de rebaixamento à Divisão de Acesso.

“Vamos buscar sempre estar no topo e aproveitar o momento, continuar fazendo bons jogos individualmente e coletivamente que isso vai trazer coisas grandes no ano para o Goiás”, destacou.

Com oito pontos, o Morrinhos precisa vencer para não depender de outros resultados, mas pode escapar até com uma derrota em casa.

FICHA TÉCNICA

MORRINHOS: Marcos Daniel; Jabu, Allef Nunes, Wallinson e Marquinho; Hugo, Danillo Ribeiro e Roniel; Marcus Vinícius, Caíque e Nathan. Técnico: João Dreison

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar (Bruno Melo), Lucas Halter e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira e Kauan; Alesson, Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira

Local: Centro Esportivo João Vilela (Morrinhos). Horário: 19h30. Árbitro: André Luiz Castro. Assistentes: Leone Carvalho e Adriano Mendes. Ingressos: R$ 60 (em todo estádio). Promoção: meia-entrada para torcedores com camisas de futebol ou torcedores inscritos na promoção Nota Fiscal Goiana.