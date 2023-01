Fortalecido pelas duas vitórias seguidas em casa no Goianão, sobre o Grêmio Anápolis e a Aparecidense, o Goiânia joga no Sul em busca do primeiro triunfo como visitante na 1ª fase. O Galo tem sete pontos, inicia a rodada em 4º lugar e enfrenta o Morrinhos, na noite desta quarta-feira (25), às 20 horas, no Centro Esportivo João Vilela.

O adversário também vem de resultado positivo, pois aplicou goleada de 4 a 0 na rodada, sobre o Grêmio Anápolis, em casa. Foi a primeira vez que o time morrinhense venceu na competição. Com isso, chegou a cinco pontos e deixou a faixa do rebaixamento.

Leia também

+ Confira a classificação atualizada do Goianão 2023

A partida marca o reencontro do técnico Lucas Oliveira, atualmente no Goiânia, com o ex-clube, no qual trabalhou no Estadual do ano passado e que classificou à disputa das quartas de final do Estadual. Lucas Oliveira conquistou o acesso com o Galo, ano passado, e iniciou esta temporada na direção da equipe alvinegra, que se acertou após ser goleada na estreia – 3 a 0 para o Vila Nova.

Nos últimos três jogos, o Galo reagiu e empatou por 2 a 2 jogo em que perdia do Inhumas, fora. Ao jogar como mandante, no Estádio Olímpico, obteve as duas vitórias.

O Morrinhos pretende ampliar a sequência vitoriosa em casa. Um dos destaques da equipe do Sul é o lateral esquerdo e meia Danillo Ribeiro, autor de dois gols de falta na competição – sobre o Goianésia e o Inhumas – e ainda teve participação num dos gols, sobre o Grêmio Anápolis. O técnico Augusto César deve manter a base dos últimos jogos.