Após três horas de velório no estádio que leva o nome do dirigente, o corpo de Hailé Pinheiro deixou a Serrinha em carro do Corpo de Bombeiros e sairá em cortejo que seguirá pelas ruas de Goiânia passando por dois pontos que eram as paixões do dirigente: o centro de treinamento Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera, e a sede da HP, empresa fundada por ele.

O principal dirigente da história do Goiás morreu nesta quarta-feira (7), aos 86 anos, por complicações decorrentes de um câncer na garganta contra o qual lutava. Hailé Pinheiro morreu em casa, ao lado da família.

Depois do cortejo com as duas paradas, o corpo segue para o cemitério Vale do Cerrado, na GO-060, onde será sepultado às 22 horas, em cerimônia restrita aos familiares.

