Os clubes goianos manifestaram pesar pela morte de Hailé Pinheiro, principal dirigente da história do Goiás, nesta quarta-feira (7).

O Vila Nova divulgou uma nota em que "lamenta profundamente" a morte do ex-dirigente e destacou: "a seriedade com a qual encarou a gestão de futebol durante anos contribuiu para, junto com o Vila Nova F.C., engrandecer o cenário local e alimentar ainda mais a rivalidade sadia e honrada entre Vila Nova e Goiás."

O Atlético-GO prestou solidaderiedade a familiares e também lamentou a morte de Hailé, além de dizer que o ex-dirigente revolucionou o futebol goiano.

O Atlético Goianiense lamenta profundamente o falecimento do dirigente que revolucionou o futebol goiano, Hailé Pinheiro. O altruísmo de Sr. Hailé alavancou o co-irmão @goiasoficial e fortaleceu o futebol no Estado de Goiás. Nossos sentimentos aos familiares e amigos! ⚫️ #Luto pic.twitter.com/z0Gdey7jNi — Atlético Goianiense (@ACGOficial) September 7, 2022

O Goiás Esporte Clube, clube que Hailé Pinheiro amou durante toda vida e dedicou seu trabalho, mudou seu escudo nas redes sociais para a cor preta em sinal de luto e postou uma bela homenagem ao ex-dirigente:

Hoje o céu ganha tons de esmeralda e o Goiás Esporte Clube um novo torcedor na arquibancada de Deus.



Aos 86 anos, Hailé Selassié de Goiás Pinheiro faleceu às 11h30 de 07 de setembro de 2022, ao lado da família.



(+) pic.twitter.com/qmFRTKieFI — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) September 7, 2022

A Federação Goiana de Futebol (FGF) também publicou mensagem de pesar e disse que "Hailé deixa um legado de inegável contribuição para a construção do Goiás Esporte Clube e do futebol goiano".

NOTA DE PESAR



A Federação Goiana de Futebol (FGF) lamenta profundamente o falecimento do sr. Hailé Pinheiro. Homem nato do futebol, Hailé deixa um legado de inegável contribuição para a construção do Goiás Esporte Clube e do futebol goiano como… pic.twitter.com/mUD9dOR1ws — Federação Goiana de Futebol (@fgf_futebol) September 7, 2022

Outros clubes também se manifestaram:

O América lamenta o falecimento de Hailé Pinheiro, ex-presidente do Goiás e um dos maiores dirigentes da história do futebol goiano.



Prestamos condolências a toda família e amigos de Hailé Pinheiro, bem como toda a comunidade do @GoiasOficial.



➡️ https://t.co/xhW1Q503KA pic.twitter.com/37WPuTq3hU — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) September 7, 2022

O Atlético lamenta profundamente a morte de Hailé Pinheiro, dirigente que fez história no @goiasoficial. Nossas condolências aos familiares, amigos e torcedores do esmeraldino. — Atlético (@Atletico) September 7, 2022