Hailé Pinheiro é considerado, por muitos, como um dos principais dirigentes da história do futebol goiano e o principal do Goiás. O ex-dirigente de 86 anos morreu nesta quarta-feira (7), em Goiânia. Ele dedicou 60 anos da sua vida exclusivamente ao clube esmeraldino. Abaixo confira algumas imagens da relevante história do ex-dirigente.

