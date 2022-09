Dirigentes de clubes goianos, entidades ligadas ao futebol e autoridades políticas e civis se manifestaram pela morte de Hailé Pinheiro, principal dirigente da história do Goiás, nesta quarta-feira (7).

O governador Ronaldo Caiado lamentou a perda de um dos maiores nomes da história do Goiás Esporte Clube.

Com muita tristeza, Gracinha e eu soubemos do falecimento do ex-presidente do Goiás Esporte Clube, Hailé Pinheiro, um dos nomes mais importantes da história do Goiás. Nossos sentimentos à família, amigos e toda Nação Esmeraldina. pic.twitter.com/WLUyiciOgt — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) September 7, 2022

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, destacou que Hailé "revolucionou a história do desporto goianiense", e junto à esposa Thelma Cruz, desejou condolências aos familiares e amigos do ex-dirigente.

Recebi, com imensa tristeza, a notícia de falecimento do dirigente histórico do Goiás Esporte Clube, Hailé Pinheiro - um homem que revolucionou a história do desporto goianiense. @Thelmacruz_ e eu estendemos nossas condolências aos familiares e amigos do Senhor Hailé. pic.twitter.com/4SEzimRb9m — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) September 7, 2022

Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e candidato ao governo do Estado, desejou conforto e pêsames à familiares e amigos.

Descanse em paz, Seu Hailé! O futebol goiano é grato por sua contribuição.



Os meus sinceros e sentidos pêsames a toda família e amigos, e que Deus traga conforto aos corações de todos. https://t.co/umNgEWfYGA — Gustavo Mendanha (@mendanhagustavo) September 7, 2022

O ex-governador Zé Eliton e o Senador da República Vanderlan Cardoso também deixaram mensagens. Veja algumas homenagens feitas para Hailé Pinheiro nas redes sociais:

Dia triste para nação esmeraldina e para os goianos. Lamento profundamente o falecimento do ex-presidente do Goiás Esporte Clube, Hailé Selassié de Goiás Pinheiro,86 anos.

Hailé dedicou 60 anos de sua vida para time do Goiás. Foi presidente do Conselho Deliberativo por décadas. pic.twitter.com/Vlb7LxUGBq — Zé Eliton (@JoseEliton_Jr) September 7, 2022

Recebemos ainda a pouco a triste notícia do falecimento de Hailé Pinheiro. Um personagem importante do futebol goiano, Hailé Selassié de Goiás Pinheiro, levava Goiás até no nome. Os seus mais de 60 anos dedicados ao futebol goiano trouxeram frutos a todos os times locais.👉 — Romário Policarpo (@rmpolicarpo) September 7, 2022

Ficamos muito tristes com a notícia da morte do Sr Hailé Pinheiro. Nosso estado perde um dos maiores dirigentes de futebol da história e um ser humano de grande coração. O @goiasoficial perde seu maior líder.

Meus sentimentos aos amigos e familiares. Que Deus conforte a todos. pic.twitter.com/Ar7MYgFsh3 — Vanderlan Cardoso (@Vanderlan_VC) September 7, 2022

O esporte goiano entristeceu hoje, com a partida de Hailè Pinheiro. Não tenho como descrever a importância dele para a nossa história. Ele deixa um legado de paixão pelo futebol goiano e brasileiro. Dedicou sua vida pelo @goiasoficial. — Wilder Morais (@wildermorais) September 7, 2022

Com tristeza, recebo a informação do falecimento do empresário e dirigente do Goiás Esporte Clube, Hailé Pinheiro. Meus sentimentos aos familiares. pic.twitter.com/q1vnGm76DV — Tulio Isac (@tulioisac1) September 7, 2022

Estou profundamente entristecida com o falecimento de Hailé Pinheiro, grande nome da história do nosso Goiás Esporte Clube. Ele foi o maior dirigente e o responsável por fortalecer o futebol em Goiás. + — @sabrinagarcez1️⃣0️⃣3️⃣3️⃣ (@sabrinagarcez) September 7, 2022

Além de gestor esportivo, Hailé Pinheiro foi empresário e comandou uma das maiores empresas de transporte coletivo da capital. Levando suas iniciais, a HP Transportes Coletivos emitiu uma nota atráves da assessoria. Segue a nota da empresa:

Senhor Hailé,

O senhor será para sempre lembrado pela sua força, empreendedorismo, dedicação, mas sobretudo, pela sua generosidade.

A HP está de luto, mas repleta de gratidão por tudo que o senhor representou e representa para cada pessoa que por aqui passou e aqui está.

Valeu grande líder!

Todos nós da HP Transportes.

