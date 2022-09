Será aberto ao público o velório de Hailé Pinheiro, principal dirigente da história do Goiás que morreu nesta quarta-feira (7) aos 86 anos. A despedida será no estádio que leva seu nome, o Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, que fica na sede principal do Goiás, no Setor Serrinha.

O velório vai ocorrer entre 16 horas e 20 horas. A entrada para os torcedores será pelo portão 3 e saída pelo portão 7 do estádio Hailé Pinheiro.

Em seguida, ocorrerá o cortejo que passará pela Serrinha, pelo centro de treinamento do Parque Anhanguera, pela HP Transportes e chegará ao Vale do Cerrado.

O sepultamento, no Vale do Cerrado, será às 22 horas e restrito aos famliares.

Leia também:

+ Morre Hailé Pinheiro, principal dirigente da história do Goiás, aos 86 anos

+ Rafael Moura lamenta morte de Hailé Pinheiro: 'perdi o meu pai do futebol'

+ Hélio dos Anjos presta homenagem a Hailé Pinheiro