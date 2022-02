Esporte Mudança de posição ajudou jovem do Vila Nova a evoluir, dizem técnicos Pablo Roberto marcou dois gols em quatro jogos no Goianão e desponta como destaque da equipe no Estadual

Na ausência do experiente meia Wagner, o jovem Pablo Roberto ganhou chance como titular no Vila Nova e trouxe boa dor de cabeça para o técnico Higo Magalhães ao se destacar com passes, movimentações e dois gols marcados em quatro jogos no Goianão 2022. O volante de 22 anos mostra crescimento técnico em seu retorno ao time colorado, após empréstimo ao Bahia, e dá indícios d...