Esporte Mulher de zagueiro publica despedida do Atlético-GO: 'nada foi tão intenso e verdadeiro' Jogador está se transferindo para o América-MG, em que poderá disputar as copas Libertadores e do Brasil, Campeonato Mineiro e Série A nacional

Depois de Eder não aceitar a proposta para renovar contrato com o Atlético-GO, a mulher do zagueiro publicou carta de despedida do clube, nesta quinta-feira (30). Ana Graminho escreveu justificativa pela opção de trocar de clube, após quase dois anos de uma relação forte com a torcida atleticana. Eder está se transferindo para o América-MG, em que poderá disputar as c...