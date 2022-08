O Vila Nova encara o Náutico nesta sexta-feira (19), em duelo direto entre os dois últimos colocados da Série B, com a possibilidade de ter mais uma mudança no ataque. Com sinais de alertas ligados, os times se enfrentam no Estádio dos Aflitos, a partir das 21h30, pela 25ª rodada da competição nacional.

(Confira escalações, arbitragem, onde assistir e todos atacantes contratados no fim deste texto)

Para o duelo contra o Náutico, existe a expectativa do atacante Hugo Cabral estrear como titular pelo Vila Nova. Ex-Santa Cruz, o jogador chegou a Goiânia nesta semana por empréstimo até o final da Série B, treinou com o elenco e foi relacionado para o confronto desta sexta-feira (19).

O ataque do Vila Nova é o setor que o clube colorado mais se movimentou no ano na busca por reforços. Após o fim da segunda janela de transferências, o Tigre somou 30 contratações, metade (15) foi de atacantes.

Cinco atacantes foram contratados no início do ano, quatro desembarcam no OBA antes do fim da primeira janela de transferências (12 de abril) e seis reforços foram anunciados no segundo período de contratações, que se encerrou na última segunda-feira (15). Novos atletas só podem ser contratados agora se estiverem livres no mercado da bola desde o fim da última janela.

Apesar do alto número de atacantes, o Vila Nova não consegue encontrar respostas para o problema crônico da equipe de não marcar gols. O goleador do time colorado na Série B é o volante Arthur Rezende, com quatro gols. No ano, ele lidera a artilharia ao lado de Matheuzinho, que mais atuou como ponta em 2022, e do atacante Rubens, todos com sete gols.

Com quantidade, a diretoria do Vila Nova tentou encontrar soluções para o baixo número de gols marcados por atacantes no clube. É algo que poderia ter sido diferente caso nomes como Clayton e Alesson, ex-atacantes da equipe, não tivessem sido cedidos por empréstimos para outros times.

A dupla liderou o ataque vilanovense em 2021, mas não defende mais a agremiação goiana. Alesson está emprestado ao Cuiabá, e Clayton foi vendido para o Casa Pia, de Portugal. As saídas foram feitas com objetivo de gerar caixa para o Vila Nova, mas poderiam ser as soluções que a diretoria colorada ainda não encontrou com 15 contratações para o ataque.

Na Série B, por exemplo, o Vila Nova tem o pior ataque com 14 gols. O setor ofensivo do time colorado foi o que mais teve jogadores utilizados, 12 nomes. Juntos, todos somam nove gols marcados pela equipe. Pablo Dyego, que já deixou o Tigre, é o artilheiro entre os homens de frente, com três gols marcados - Neto Pessoa, Rubens e Daniel Amorim também marcaram, duas vezes cada.

O ataque é um problema para o qual o Vila Nova não parece encontrar soluções quando participa da Série B. Nas últimas quatro temporadas, o Tigre atuou em três edições na Segundona.

Em 2019, ano do último rebaixamento, o clube registrou seu pior ataque nos pontos corridos da competição com 27 gols. Se seguir com a atual média de gols, 0,58, a tendência é que piore esse número em 2022. No ano de 2021, no retorno à Série B, marcou 35 gols (3ª pior marca do Vila Nova no campeonato desde 2006).

Desde sua chegada, o técnico Allan Aal frisou em entrevistas que reconhece que o sistema ofensivo é sua preocupação e que ainda tenta encontrar o equilíbrio com o setor defensivo, que não tem sofrido tanto. Essa foi a mesma preocupação que os ex-treinadores Dado Cavalcanti e Higo Magalhães apontaram nos períodos em que estiveram no comando do clube vilanovense neste ano.

Ainda em busca de gols de atacantes, o Vila Nova encara o Náutico nesta sexta-feira. Os times estão nas últimas posições e fazem duelo direto. As equipes estão com 21 pontos, mas o Timbu leva a vantagem de ter três vitórias (5 a 2) a mais que o clube goiano.

- Atacantes contratos neste ano pelo Vila Nova:

Daniel Amorim

Dentinho**

Diego Tavares

Eberê*

Hugo Cabral**

Jean Silva*

Jonata Bastos**

Kaio Nunes

Luís Araújo**

Matheus Souza

Matheuzinho

Neto Pessoa

Pablo Dyego*

Rubens

Victor Andrade

Gols marcados pelo Vila Nova no ano

Geral: 43

Goianão: 25

Série B: 14

Copa do Brasil: 7



Quem marcou gols no ano

7 gols: Arthur Rezende (volante), Matheuzinho (meia) e Rubens (atacante)

5 gols: Pablo Dyego* (atacante)

3 gols: Rafael Donato (zagueiro) e Clayton* (atacante)

Artilheiros do Vila na Série B

4 gols: Arthur Rezende (volante)

3 gols: Pablo Dyego* (atacante)

2 gols: Daniel Amorim (atacante), Rubens (atacante) e Neto Pessoa (atacante)

1 gol: Rafael Donato (zagueiro)



*Já deixaram o clube

**Ainda não estrearam pelo Vila Nova

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 25ª rodada

Jogo: Náutico x Vila Nova

Local: Aflitos (Recife/PE)

Data: 19/8/2022

Horário: 21h30

Transmissão: Premiere 1 e Sportv 1



Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima/RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi/RS e Lucio Beiersdorf Flor

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA/RJ)

NÁUTICO: Bruno; Wellington, Maurício e Bruno Bispo; Anilson, Jobson, Souza, Jean Carlos e Joao Lucas; Pedro Vitor e Kieza. Técnico: Elano.

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Sousa, Arthur Rezende e Wagner; Hugo Cabral (Kaio Nunes ou Matheus Souza) e Neto Pessoa. Técnico: Allan Aal.