Esporte ‘Não adianta jogar bonito’, analisa meia do Vila Nova após classificação Para o meia Wagner, condição do gramado do estádio Florestão impediu boa atuação do Tigre, que se classificou para a 2ª fase da Copa do Brasil

O meia Wagner acredita que a condição do gramado do estádio Florestão impediu boa atuação do Vila Nova contra o Rio Branco-AC, na estreia do Tigre na Copa do Brasil. Após empate sem gols, o time colorado avançou no torneio nacional e vai encarar o Guarani na 2ª fase da competição - data e horário ainda serão divulgados pela CBF. “Copa do Brasil na 1ª fase o mais b...