A derrota para o Internacional por 2 a 1, na Serrinha, nesta quarta-feira (15), foi resultado de uma noite infeliz do time esmeraldino. Essa foi a avaliação do meia Diego, que voltou a jogar uma partida completa após se recuperar de uma lesão muscular.

O jogador falou que a equipe esmeraldina tentou, mas não conseguiu superar a barreira imposta pelo time colorado.

“Não tivemos uma noite muito feliz. No primeiro tempo, nós conseguimos correr atrás do resultado, mas sofremos um gol muito no início do segundo tempo e ficou difícil correr atrás. Tentamos, lutamos, mas não fomos efetivos, infelizmente”, avaliou Diego.

O meia esmeraldino também disse que a discussão que houve em campo entre o capitão Élvis e o zagueiro Da Silva, autor do gol esmeraldino nesta quarta-feira (15), foi algo normal do futebol e fruto de uma cobrança mais forte que foi feita, mas que ficou tudo superado.

“É do futebol, é coisa do jogo, é um cobrando o outro e todos querendo ganhar. Ali mesmo no campo já foi resolvido, mas vamos nos cobrar mesmo ali”, disse Diego.