Esporte ‘Não nos acovardamos’, afirma capitão do Vila Nova após eliminação na Copa do Brasil Rafael Donato entende que o time colorado mostrou forças contra o Fluminense e que foco agora deve ser a Série B

O capitão do Vila Nova, Rafael Donato, acredita que o Vila Nova mostrou forças contra o Fluminense e não se acovardou diante da equipe carioca pela 3ª fase da Copa do Brasil. Na reabertura do Estádio Serra Dourada, o time tricolor voltou a vencer o Tigre, desta vez por 2 a 0, e avançou às oitavas de final do torneio nacional. O zagueiro colorado também enalteceu o adversário após o duelo nesta quarta-feira (11). No jog...