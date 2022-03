Esporte 'Não tem vida fácil', diz capitão do Atlético-GO sobre enfrentar Cuiabá Equipes também estão na Série A do Brasileiro e na Copa Sul-Americana em 2022

O Atlético-GO disputará, pela primeira vez, a definição de vaga pela Copa do Brasil diante do Cuiabá. Adversário do Dragão nas Séries A e B (em 2019 e 2021), o Dourado cruza o caminho atleticano em outra competição nacional. Para o volante Marlon Freitas, capitão do Dragão e aniversariante domingo (27) - fez 27 anos, após marcar o gol da vitória (1 a 0) no ...