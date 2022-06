Esporte ‘Nós estamos nos precipitando’, afirma técnico do Vila Nova sobre finalizações Time colorado é o quarto que mais finalizou na Série B, mas tem baixo aproveitamento e é dono do pior ataque da competição nacional

O técnico do Vila Nova, Dado Cavalcanti, voltou a frisar sobre o principal problema que ele identifica na equipe colorada na Série B: o baixo aproveitamento de finalizações. Na análise do treinador, o time vilanovense tem se precipitado nos arremates e por isso não consegue melhorar os números ofensivos na competição nacional. Segundo o Footstats, o Vila Nova é o 4º time que mais finalizou nesta Série B, com 195 chutes em 14 ...