Artilheiro da Copa e autor de três gols na final, Kylian Mbappe quebrou o silêncio depois da derrota para a Argentina na decisão deste domingo, nos pênaltis (4 a 2), após empate em 3 a 3 nos 120 minutos.

"Nous reviendrons" ("nós voltaremos", na tradução do francês), postou o atacante do Paris Saint-Germain em suas redes sociais nesta segunda. A mensagem era acompanhada por uma foto de Mbappé de cabeça baixa, olhando ainda no gramado do estádio Lusail para a Chuteira de Ouro que recebeu por ser o maior goleador da competição, com 8 gols.

Em poucas horas, a postagem já tinha recebido mais de 10,5 milhões de curtidas, incluindo famosos como o amigo Hakimi, da seleção marroquina, Marcus Thuram, que entrou no jogo durante a final, Pelé e Naomi Campbell.

Durante a Copa, Mbappé foi multado mais de uma vez por se recusar a participar de entrevistas obrigatórias. Apesar da derrota coletiva, o saldo individual foi favorável para o camisa 10 francês.

Ele se tornou o maior goleador de uma Copa desde Ronaldo, pelo Brasil, em 2002. Somado ao gol contra a Croácia, no título de 2018, Mbappé se tornou o maior artilheiro das finais, com 4 gols.

Também igualou a marca do inglês Geoff Hurst, que marcou 3 vezes na decisão de 1966, vencida pela Inglaterra contra a Alemanha (4 a 2).

Ainda na premiação individual, o atacante só perdeu a Bola de Ouro, que ficou com Messi, prêmio concedido ao melhor jogador da competição. Mbappé ficou com a Bola de Prata e Modric, da Croácia, com a Bola de Bronze.