Esporte Número 1 do tênis fala em exaustão e abandona esporte após ganhar US$ 23 milhões em prêmios Ashleigh Barty conquistou 15 títulos em torneios individuais, sendo três Grand Slams

Quem tentou entender o motivo da aposentadoria da tenista número 1 do mundo, Ashleigh Barty, 25, encontrou pistas em janeiro deste ano. Após conquistar o título do Aberto da Austrália em seu país natal, ela disse estar animada com o futuro. Mas não citou nenhum objetivo no esporte. Dona de 15 títulos em torneios individuais, três Grand Slams e depois de receber US$ 23...