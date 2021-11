Esporte Números defensivos do Goiás são marca do acesso Destaque em desarmes e número de jogos sem ser vazado são características forte da equipe na campanha na Série B

Dono da 2ª melhor defesa da Série B, o Goiás teve no seu sistema defensivo um dos principais destaques da equipe na campanha do acesso à Série A em 2021. O time aparece entre os que mais desarmam e entre os que mais jogos ficaram sem sofrer gols na competição nacional.Nos desarmes, o Goiás tem média de 15,8 por jogo na Série B. Os principais jogadores no quesito são Rez...