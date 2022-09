A Aparecidense tem parte da trajetória de ascensão do clube, nos últimos anos, marcada pela presença de Alex Henrique. A carreira do jogador ganhou novo significado a partir do momento em que chegou ao clube de Aparecida de Goiânia, em 2018. O casamento deu certo e, neste domingo (25), pode culminar no segundo acesso seguido dos dois em nível nacional.

Um dos bons motivos para se apegar ao sucesso na empreitada é a boa fase do goleador da Série C (12 gols), maior artilheiro da história do Camaleão com 65 gols em 135 jogos, campeão da Série D 2021 e vice do Goianão 2018. Isso depois de passagens pelo futebol oriental - no Japão, onde conviveu com os terremotos, e na Tailândia por um período curto - e uma fase recente de destaque no CSA-AL. É na Aparecidense que a carreira chegou a um novo patamar e é no clube que o jogador planeja encerrar a carreira, aos 41 ou 42 anos.

Duas vezes artilheiro do Goianão (2020 e 2021), Alex Henrique é um dos atletas mais velhos em atividade nos clubes goianos que estão no Brasileirão. Tem 37 anos, assim como Wagner, do Vila Nova. Depois, estão dois colegas de time de Alex Henrique: o goleiro Pedro Henrique, que vai fazer 37 anos em outubro, e o zagueiro Wesley Matos, de 36 anos. Apodi (Goiás) e Pedro Bambu (Vila Nova) têm 35 anos. A idade de Alex Henrique é a mesma do clube que defende - a Aparecidense completa 37 anos no dia 22 de outubro.

O atacante se aproxima de garantir a artilharia da Série C 2022. Se confirmada, será a quinta marca do tipo que um jogador de um clube goiano poderá estabelecer na competição. Antes, os goleadores do Estado foram os atleticanos Júlio César (1990), Rodrigo Ayres (2001) e Marcão (2008) e o vilanovense Túlio Maravilha (2007).

O faro de goleador continua ativo e vivo aos 37 anos. A idade não é tabu nem problema para o artilheiro do Camaleão. Cuidadoso com a preparação física, Alex Henrique garante ter lenha para queimar.

Um dos segredos da longevidade é o envolvimento com a profissão. O corpo bem cuidado e a mente sã asseguram a presença do atacante em campo, cada vez mais oportunista. “Digamos que é um compromisso a mais. Somos exemplo dentro de campo, e fora, também. Procuro passar o máximo de informações a todo o grupo, procuro também empenhar ao máximo para que as coisas fluam da melhor maneira, para ajudar todo mundo, dentro e fora”, explica o goleador, presente nos 24 jogos disputados pela Aparecidense na Série C.

O aproveitamento em número de jogos e sendo tão decisivo é poucas vezes verificado na carreira de um jogador após os 35 anos. “É dedicação, comprometimento, é idade (37 anos) em que temos de nos cuidar em muitos aspectos. É procurar evoluir a cada dia. Mas tenho muito a aprender ainda”, disse o artilheiro, que projeta prolongar a carreira por mais três a quatro anos. Nas próximas temporadas, segundo ele, o cuidado com o corpo será constante, assim como a avaliação sobre o rendimento dele como atleta.

Esticando a carreira por mais um tempo, Alex Henrique vai encerrá-la como quarentão. “Sempre tem esta pergunta e sempre me pergunto sobre isso. Quero poder jogar até os meus 41, 42 anos. Conseguir chegar em alto nível nessa idade é o interessante para

mim. Mas procuro jogar ano após ano. Cada ano, para mim, é um aprendizado, há sempre a

evolução do futebol e procuro me encaixar, adequar e crescer a cada ano”, previu o atacante. Depois, não pensa em ser treinador, mas pretende auxiliar a Aparecidense no que for possível.

Alex Henrique passou por alguns clubes do futebol brasileiro. Em Goiás, também atuou no Vila Nova, na Série B de 2018. Teve passagem pelo futebol oriental e rendimento bom na J-League 2 pelo Thespa Kusatsu (2010-11), em que foi vice-artilheiro. Foi uma fase de aprendizado, durante quatro anos, numa cultura milenar e diferente, mas cativante para Alex Henrique. “Em 2009, foi meu primeiro ano de Japão. É tudo novo. O primeiro ano foi de aprendizado, cultura diferente, muita coisa que você não está acostumado a presenciar. Inclusive, terremotos”, lembrou o atacante.

Segundo o jogador, a experiência e o aprendizado no mundo oriental, especialmente no Japão, são marcantes. “No segundo ano, acabei me adaptando melhor. Sempre falo que, se não morasse no Brasil e se pudesse optar por um outro país, seria o Japão. Mesmo com terremoto, aprendi a gostar muito. Foram quatro anos e é um país pelo qual tenho carinho enorme. Aprendi muita coisa, é uma cultura muito boa. Na Tailândia, foi uma rápida passagem. Em se tratando de Ásia, os países têm uma cultura milenar, tudo flui, tudo acontece. Foi uma experiência muito boa”, destacou o jogador, que passou ainda pelo Avispa Fukuoka e Verdy Tokyo (ambos do Japão) e Changai United (Tailândia).

A condição de jogador decisivo, artilheiro e campeão da Série D 2021 pela Aparecidense ou os feitos por outros clubes poderiam dar ao atacante a condição de usar o marketing pessoal. Porém, Alex Henrique se diz “retraído” e mantém o estilo à moda antiga, pois começou a carreira quando as redes sociais não eram intensas e rápidas, como agora. O atacante não assume um lado marqueteiro, mas entende o engajamento que as ferramentas digitais possibilitam. Apesar disso, prefere a discrição.

“Hoje, com as mídias, as redes sociais, se você conseguir ter engajamento, consegue expandir melhor todas as situações em volta de você. Mas cresci num momento diferente. É lógico que tem de ajustar, adequar ao momento atual. Mas sou muito tranquilo. Cresci com isso, de ser um pouco mais retraído”, avaliou Alex Henrique.