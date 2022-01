Esporte Na bolha, Atlético-GO se prepara para decisão com Palmeiras na Copinha Dragão enfrenta o time alviverde no sábado (15), com horário a ser confirmado pela FPF

A vitória de 2 a 1 sobre o Água Santa-SP, nesta quinta-feira (13), garantiu a passagem à 3ª fase da Copa São Paulo de Juniores. O jogo foi disputado em Diadema (SP), onde o Dragão vai decidir vaga diante de um dos grandes clubes do futebol brasileiro, o Palmeiras, no jogo que deve ser confirmado para a tarde de sábado (15).Nesta quinta, os gols do time atleticano foram m...