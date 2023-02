Os três clubes goianos que vão disputar a Copa do Brasil em 2023 vão enfrentar equipes da Série D na 1ª fase do torneio nacional. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova vão desafiar Atlético-BA, ASA e Real Noroeste-ES, respectivamente, todos como visitantes e com vantagem do empate para avançar à 2ª fase.

Dos confrontos, apenas um é inédito e será o encontro entre os Atléticos. O Goiás vai desafiar o ASA pela sexta vez na história e defende o tabu de nunca ter sido superado pela equipe alagoana. Vila Nova e Real Noroeste-ES, por sua vez, voltarão a se enfrentar três meses depois do duelo entre os times pela Copa Verde do ano passado.

A preocupação do Goiás é em relação às condições que pode enfrentar como visitante e, por se tratar de um jogo único no início da temporada, é encarado como decisão.

“Toda 1ª fase, com qualquer clube que seja sorteado, se torna motivo de bastante atenção com vários aspectos. Jogar fora, por exemplo. Muitas vezes os gramados não são os mesmos da Série A do Brasileiro. Por ser início de temporada, temos que estar focados por se tratar de uma decisão”, comentou o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro.

Uma das logísticas mais complicadas para os clubes goianos será a que o Vila Nova vai encarar para desafiar o Real Noroeste. A cidade de Águia Branca, sede da equipe capixaba, fica no interior do Espírito Santo.

As equipes que enfrentam o Real Noroeste geralmente viajam para Vitória, depois de fazer escala no Rio de Janeiro, e se deslocam para alguma cidade próxima de Águia Branca, que não possui hotéis. No ano passado, por exemplo, a Aparecidense se hospedou na cidade de São Gabriel da Palha, que fica a cerca de duas horas da casa do Real Noroeste.

“Conhecemos do ano passado, mas é um time totalmente diferente neste ano. Vamos buscar informações sobre o time. Logística, dentro dos possíveis adversários, é bem complicada. A pior das opções que tinha, mas é normal. Vamos para cima e fazer nosso jogo. Tem de passar por isso, não tem jeito”, frisou o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar.

O Atlético-GO, em 2022, foi o melhor clube goiano na Copa do Brasil. O Dragão parou nas quartas de final e tenta, no mínimo, repetir o feito nesta temporada. A competição é uma das prioridades para o clube rubro-negro por causa da questão financeira. Como foi rebaixado à Série B, tenta lucrar com premiações em 2023. Por isso, a Copa do Brasil é um dos focos.

Se os goianos avançarem para a 2ª fase, o Atlético-GO será mandante, enquanto o Goiás e o Vila Nova seguirão como visitantes. O Dragão, se passar, pega Falcon-SE ou Volta Redonda-RJ. O time esmeraldino pode enfrentar Águia de Marabá-PA ou Botafogo-PB. Já o Tigre, em caso de classificação, encara o classificado do confronto entre São Bernardo-SP e Náutico-PE.

Datas, horários e estádios das partidas da 1ª fase ainda serão confirmados pela CBF. A tabela básica prevê jogos nos dias 22 de fevereiro e 1º de março.

As duas primeiras fases da Copa do Brasil são disputadas em partidas únicas. Na 1ª, os times de melhores posições no Ranking Nacional de Clubes têm a vantagem do empate, mas atuam na condição de visitante. Na 2ª fase, em caso de igualdade no placar, a definição dos classificados será feita em disputa de pênaltis.

Em 2023, a Copa do Brasil terá premiação recorde, com aumento no valor das cotas em todas as fases do torneio. Nas duas primeiras fases, há diferença de valor pela divisão do Brasileiro em que a equipe atua. O valor total ao longo da competição será de R$ 420 milhões. A partir da 3ª fase, a cota é única.

Por estar na Série A, o Goiás receberá R$ 1,4 milhão pela participação na 1ª fase. Na 2ª, se avançar, o montante será de R$ 1,7 milhão. Atlético-GO e Vila Nova, que vão jogar a Série B neste ano, recebem R$ 1,25 milhão na fase inicial e, se avançarem, receberão R$ 1,4 milhão.

Conheça os adversários dos goianos

Atlético-BA x Atlético-GO

Quem é o Atlético-BA

Fundação: 2/4/1970 (52 anos)

Cidade: Alagoinhas-BA

Estádio: Antônio Carneiro

EM 2022:

Campeão baiano

Eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste

Eliminado nas primeiras fases da Copa do Brasil e da Série D

Principais conquistas:

2 vezes campeão baiano

Ranking da CBF: 85º colocado (882 pontos)

Última participação da Copa do Brasil: 2022, foi eliminado na 1ª fase

Destaques: Misael (atacante), Ramires (volante) e Paulinho Souza (lateral direito)

Técnico: Zé Carijé, 45 anos

ASA-AL x Goiás

Quem é o ASA

Fundação: 25/9/1952 (70 anos)

Cidade: Arapiraca-AL

Estádio: Fumeirão (4,500 lugares)

EM 2022:

Foi vice-campeão alagoano

Semifinalista da Copa Alagoas

Eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil

Eliminado nas quartas de final da Série D

Principais conquistas:

7 vezes campeão alagoano

Ranking da CBF: 87º colocado (873 pontos)

Última participação da Copa do Brasil: 2022, foi eliminado na 1ª fase

Destaques: Everton Heleno (volante), Esquerdinha (meia) e Tito (atacante)

Técnico: Evaristo Piza, 50 anos

Real Noroeste-ES x Vila Nova

Quem é o Real Noroeste-ES

Fundação: </CF>9/4/2008 (14 anos)

Cidade: </CF>Águia Branca-ES

Estádio: Ninho da Águia

EM 2022:

Campeão capixaba

Eliminado nas quartas de final da Copa Verde e na semifinal da Copa do Espírito Santo

Eliminado nas oitavas da Série D

Eliminado na 2ª fase da Copa do Brasil

Principais conquistas:

2 vezes campeão capixaba

Ranking da CBF: 96º colocado (708 pontos)

Última participação da Copa do Brasil: 2022, foi eliminado na 2ª fase

Destaques: Piauí (atacante), Luis Felipe (meia) e Neguett (goleiro)

Técnico: Duzinho Reis, 51 anos