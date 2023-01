Após estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022, a Aparecidense está de volta à tradicional competição de base. Desta vez, tem bagagem para tentar ir mais longe na competição. O Camaleão medirá forças com o tradicional Flamengo já na 1ª fase da Copinha.

Se a primeira experiência da Aparecidense na Copinha se encerrou ainda na fase de grupos, o time representante de Aparecida de Goiânia tem como objetivo ir além nesta segunda participação consecutiva no torneio.

O técnico do Camaleão será mais uma vez Rodrigo Limiro, que explicou que o clube aprendeu bastante com a participação no torneio em 2022.

“A participação em 2022 nos proporcionou vivenciar pela primeira vez uma competição nacional. A partir disso, começamos a captar atletas com perfil exclusivo para a competição. Conseguimos formar uma equipe competitiva e bem organizada”, disse o treinador da Aparecidense.

A Aparecidense explicou que a preparação para retornar à Copinha já começou no fim da participação do time na edição de 2022.

“Analisamos os pontos positivos e negativos e melhoramos a estrutura para alcançar um resultado melhor. Nossa pré-temporada visando à Copinha tem sido um trabalho de alta performance em todas as valências físicas, técnicas, táticas e psicológicas dos atletas. Nesse processo, conto com uma comissão técnica dedicada, comprometida e bem experiente”, comentou o treinador.

Na 1ª fase, a Aparecidense estará no grupo sediado em Jaú (SP). Além da equipe local, o XV de Jaú, o Camaleão terá pela frente o forte Flamengo, além do Floresta-CE. Para o técnico Rodrigo Limiro, essa será uma grande oportunidade para os garotos da equipe.

“Vejo como uma grande oportunidade para a Aparecidense, mas principalmente para os atletas, por poderem vivenciar e desfrutar de um jogo de grande visibilidade (contra o Flamengo) e realizar um dos sonhos de toda criança que quer ser jogador de futebol, que é enfrentar um clube de tanta expressão como é o Flamengo”, concluiu.