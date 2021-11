Esporte Na estreia de Cabo, Atlético-GO empata com o Santos Dragão chega a quatro partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro

Na estreia do técnico Marcelo Cabo, o Atlético-GO não conseguiu voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e só empatou com o Santos por 0 a 0, neste sábado (13), no Estádio Antonio Accioly, pela 32ª rodada. A equipe não ganha há quatro partidas - três derrotas e um empate. O Dragão tem 38 pontos, o Santos chega a 39 e os dois times buscam, nesta reta final de competição, s...