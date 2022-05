O Atlético-GO venceu o Coritiba, neste sábado (21), e conquistou a primeira vitória no Brasileirão em 2022. O triunfo de 2 a 0, pela 7ª rodada da Série A, aliviou a pressão da equipe na elite nacional. Na estreia do técnico Jorginho, o xará meio-campista do treinador, o camisa 10 Jorginho, abriu o placar e Airton fechou a conta do duelo disputado no Estádio Antonio Accioly.

A vitória ainda mantém o Atlético-GO na zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação de equipes que aparecem fora do Z4. Com seis pontos, o Dragão ocupa a 18ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada caso o Ceará vença o Santos, na Vila Belmiro. O Coritiba segue com 10 pontos, em 6º.

O Atlético-GO terá uma sequência de dois jogos fora de casa. O time atleticano volta a campo na próxima terça-feira (24), o Dragão visita a LDU pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe goiana joga pelo empate para conquistar a classificação às oitavas de final. O duelo será disputado no Estádio Casa Blanca, em Quito-EQU, a partir das 21h30.

Pela Série A, o Dragão visita o Internacional na segunda-feira (30). O duelo pela 8ª rodada do Brasileirão será disputado no Beira Rio, a partir das 20 horas.

PRESSÃO

A expectativa do técnico Jorginho de apresentar mudanças no Atlético-GO em campo foi confirmada logo nos primeiros minutos do duelo no Accioly. O Dragão iniciou a partida com marcação pressão e, nos primeiros cinco minutos, criou três chances para abrir o placar com Jorginho, Shaylon e Wellington Rato após jogadas que tiveram roubadas de bola no campo de ataque.

CONTRA-ATAQUES

O Atlético-GO dominou a primeira etapa. Teve mais posse de bola (61% x 39%) e finalizou mais vezes (13 x 10), mas por ter atacado mais e ocupado o campo de ataque, deixou espaços que foram aproveitados pelo Coritiba. Alef Manga criou duas jogadas em transição, que ocasionaram em lances perigosos para o time visitante. Igor Paixão, nas duas oportunidades, finalizou a gol, mas parou no goleiro Ronaldo.

MAIS PRESSÃO E GOL

Antes da bola rolar, o técnico Jorginho comentou sobre a necessidade do time rubro-negro pressionar mais com marcação alta. O time rubro-negro conseguiu executar a estratégia durante todo 1º tempo, mas seguiu perdendo chances. Luiz Fernando, Wellington Rato e Shaylon tiveram boas chances para marcar, mas erraram as finalizações.

A estratégia de intensidade demorou, mas obteve resultado nos acréscimos da etapa inicial. Após roubada de bola praticamente dentro da área do Coritiba, o Atlético-GO trocou passes rápidos, acionou Hayner na ponta direita e o lateral cruzou na medida para Jorginho bater de primeira para abrir o placar no Accioly.

QUEDA DE RITMO

Como esperado, o desgaste físico bateu nos jogadores do Atlético-GO e isso resultou em queda na produção ofensiva da equipe goiana. O Coritiba conseguiu equilibrar a posse de bola no 2º tempo, finalizou quatro vezes ao gol nos primeiros 25 minutos da etapa final e forçou intervenções do goleiro Ronaldo.

O técnico Jorginho percebeu a queda no ritmo do Dragão e fez mudanças na tentativa de recuperar o ímpeto do Atlético-GO. Airton e Diego Churín foram as primeiras mexidas, mas não tiveram impacto positivo na sequência do duelo.

GOL NO FINAL

O Atlético-GO tem sofrido gols nos finais das partidas na temporada. Alguns tentos resultaram em perda de pontos, troca de goleiro após falha e aumentado a pressão na equipe que chegou a ficar alguns jogos seguidos sem vencer. Desta vez, o gol marcado no fim foi a favor e feito para confirmar a primeira vitória do Dragão na Série A.

Novamente com participação do lateral direito Hayner, o camisa 2 tocou para Airton dentro da área, o camisa 18 fintou contra a marcação e bateu colocado com a perna esquerda para ampliar a vantagem rubro-negra no Accioly: 2 a 0, aos 45 minutos do 2º tempo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 7ª rodada

Jogo: Atlético-GO 2x0 Coritiba

Local: Estádio Antonio Accioly

Data: 21/5/2022

Horário: 16h30

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira SP (Fifa).

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Luanderson Lima dos Santos/BA.

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos/SP (Fifa)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson; Edson, Marlon Freitas, Jorginho (Arthur Henrique); Shaylon (Diego Churín), Wellington Rato (Edson Fernando) e Luiz Fernando (Airton). Técnico: Jorginho.

CORITIBA: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán, Egídio; Andrey, Willian Farias e Robinho (Adrián Martínez); Alef Manga (Fabrício Daniel), Léo Gamalho e Igor Paixão (José Hugo). Técnico: Gustavo Morínigo.

Gols: Jorginho, aos 46 minutos do 1º tempo (Atlético-GO) e Airton, aos 45 minutos do 2º tempo (Atlético-GO)

Cartões amarelos: Hayner, Diego Churín (Atlético-GO), Gustavo Morínigo [técnico] e Alef Manga (Coritiba)

Expulsões: Henrique e Luciano Castán (Coritiba)