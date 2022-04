Mano Menezes começou com vitória a trajetória no Internacional. Neste sábado (23), o time gaúcho fez 1 a 0 no Fluminense, no Maracanã, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão. O gol do jogo foi marcado por Alexandre Alemão, aos oito minutos do segundo tempo.

O treinador se mostrou agitado, participativo, e tem motivos de sobra para comemorar. Além do simples resultado, Mano encerra sequência ruim do clube gaúcho como visitante no Campeonato Brasileiro. Eram sete derrotas nos sete jogos mais recentes fora de casa.

A partida teve chance para os dois lados, mas as melhores oportunidades foram do Inter --tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mano escalou o uruguaio Carlos de Pena, improvisado como uma espécie de volante, para ajudar o time gaúcho a fechar o centro do campo e jogar o Fluminense para os lados. E a equipe de Abel Braga foi.

Na reta final do jogo, a torcida do Fluminense protestou contra Abel Braga e a diretoria. A estratégia que começou o jogo mudou ao longo da partida. A formação mudou três vezes, no decorrer do confronto. E o Fluminense, mesmo quando migrou para outra escalação, foi pouco criativo à frente.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Coritiba e o Inter recebe o Avaí. Os dois jogos serão no domingo (1). Ambos clubes, no entanto, entram em campo antes pela Copa Sul-Americana. Na terça-feira (26), o Flu recebe o Unión de Santa Fe-ARG e o Inter visita o Independiente Medellín-COL.

FICHA TÉCNICA

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (23)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)