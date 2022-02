Esporte Na estreia de 'mister', campeão goiano volta a empatar em casa

O empate de 0 a 0 sintetiza o que foi a partida disputada na noite desta quinta-feira (10), entre Grêmio Anápolis e Morrinhos, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O jogo não teve os lances de gols que deveriam ser criados pelos dois times, assim como o nível técnico ficou aquém do que se esperava. Atual campeão do Estadual, o Grêmio Anápolis chega a cinco jogos com o...