Esporte Na estreia de técnico, Atlético-GO sofre empate nos acréscimos Umberto Louzer comandou o Dragão, que abriu o placar com Marlon Freitas e sofreu o gol aos 47 do segundo tempo

Na estreia do técnico Umberto Louzer, o Atlético-GO não mostrou o que se espera de um time que terá competições pesadas pela frente na temporada. O Dragão vencia por 1 a 0 até os 47 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate do Iporá no último lance do jogo disputado na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Antonio Accioly. O volante e capitão Marlon Freita...