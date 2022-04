Esporte Na estreia na Sul-Americana, Atlético-GO não terá reforços Gabriel Noga, Edson e Diego Churín não estarão entre os relacionados para o duelo contra a LDU

O Atlético-GO vai estrear na Sul-Americana ainda sem os últimos reforços O primeiro duelo do Dragão no torneio continental será na noite desta terça-feira (5) diante da LDU, de Quito (Equador), no Estádio Antonio Accioly, a partir das 21h30. O zagueiro Gabriel Noga, emprestado pelo Flamengo, o volante Edson, repatriado junto ao Rukh Vynnyky, e o atacante Diego Churín,...