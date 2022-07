Esta segunda-feira (18) marca a reabertura da janela de transferências para os clubes brasileiros das séries A e B, que vão voltar a inscrever jogadores que contrataram e tinham contrato após o fechamento da janela anterior, em abril.

Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, goianos nas disputa das duas principais divisões do Brasileiro, se movimentaram antes do período abrir e poderão regularizar os reforços para a sequência da competição nacional.

A janela de transferências, novidade em 2022 e que passa a fazer parte da rotina dos dirigentes, que precisam se planejar, ficará aberta até o dia 15 de agosto. Os elencos dos clubes goianos já terão mudanças a partir desta semana.

O Atlético-GO é o que mais se reforçou para esta segunda janela, até aqui. A diretoria do Dragão buscou seis novos jogadores que serão inscritos a partir desta segunda-feira. Com elenco enxuto e na disputa de três competições, o plantel atleticano ganha novos nomes na defesa, meio e ataque.

Camutanga (zagueiro), Kelvin (atacante), Peglow (atacante), Ricardinho (atacante), Rhaldney (volante) e Willian Maranhão (volante) são as novidades do time rubro-negro.

Ainda na Série A, o Goiás pouco se movimentou no mercado. O clube busca reforços, mas afirma que tem encontrado dificuldades de encontrar atletas que se encaixam na situação financeira da equipe. As duas novidades do time esmeraldino, até aqui, são o lateral esquerdo Sávio e o meia Marco Antônio, que chega para repor a saída do camisa 10 Elvis.

“Não podemos colocar essa pressão no menino. É um jovem promissor vindo do Cruzeiro. Não posso jogar a responsabilidade que ele vai ser o 10, que vai resolver nossos problemas de criação. O Elvis optou por sair após receber uma boa proposta financeira. O Marco não vai ser a solução para nossos problemas, não posso gerar essa expectativa em um jovem que nunca jogou a Série A”, comentou o técnico Jair Ventura sobre o novo reforço no meio-campo.

O número de contratações do Goiás poderia ser maior. O time chegou a ter acerto verbal com o zagueiro Arthur Henrique e o volante Daniel Peixoto, que não foram aprovados em exames médicos.

Na luta pela permanência na Série B, o Vila Nova focou na busca por reforços no setor ofensivo. A partir desta segunda-feira (18), o time colorado deve inscrever os atacantes Neto Pessoa e Jonata Bastos e os meias Renan Bressan e Kaio Nunes.

Outras novidades no clube colorado foram as chegadas do zagueiro Matheus Mancini e o meia Marlone. Ambos já foram inscritos porque estavam livres no mercado antes do fechamento da janela anterior. O defensor ainda não estreou. O meia já atuou em quatro jogos pelo clube colorado.