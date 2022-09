Após ficar na bronca com a arbitragem na derrota para o Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre, o Vila Nova tenta deixar a chateação de lado e mirar nos dez passos que terá de dar para escapar do rebaixamento. O Tigre tem mais dez partidas até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro e vê a briga na parte inferior da tabela de classificação ficar cada vez mais acirrada.

O time colorado mira a sequência de confrontos diretos que terá nas próximas duas rodadas, mas sabe que vai encontrar pela frente adversários motivados pelas vitórias obtidas neste fim de semana.

O próximo adversário do Vila Nova é o Guarani, na próxima terça-feira (6), em casa. O Bugre chegará ao OBA empolgado após golear o Sampaio Corrêa, por 3 a 0. O resultado elástico fez com que a equipe paulista ultrapassasse o Tigre na tabela de classificação. Agora, o Guarani tem 29 pontos, um a mais que o Vila Nova, mas ambos ainda dentro da zona do rebaixamento.

O adversário seguinte é o Brusque, que também está na briga contra o rebaixamento, mas conseguiu uma vitória importante sobre o Vasco, por 1 a 0, em Santa Catarina, e chegou aos 31 pontos. Dessa forma, o time catarinense conseguiu se descolar um pouco do Z4, mas está a apenas três pontos do Vila Nova neste momento.

A briga contra o rebaixamento promete ser intensa até a última rodada da Série B. Até mesmo o Náutico conseguiu uma reação nesta 28ª rodada ao derrotar o Ituano, por 2 a 0, em casa. O time do interior paulista, mesmo com o revés, está entre as equipes com melhor campanha no 2º turno deste Brasileirão.

Além desses dois confrontos diretos, o Vila Nova ainda terá pela frente a chance de enfrentar concorrentes que tentam fugir da degola. Fora de casa, o Tigre ainda medirá forças com Operário-PR e CSA.

Últimos dez jogos do Vila Nova na Série B

6/9 - 21h30: Vila Nova x Guarani - OBA

17/9 - 16h30: Brusque x Vila Nova - Augusto Bauer

22/9 - 21h30: Vila Nova x CRB - OBA

30/9 - 19h: Operário-PR x Vila Nova - Germano Kruger

4/10 - 19h: Vila Nova x Criciúma - OBA

8/10 - 19h: Ponte Preta x Vila Nova - Moisés Lucarelli

14/10 - 20h30: Vila Nova x Cruzeiro - OBA

Data e horário a definir: Bahia x Vila Nova - Fonte Nova

Data e horário a definir: CSA x Vila Nova - Rei Pelé

Data e horário a definir: Vila Nova x Sport - OBA