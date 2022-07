Esporte Na Série A, Goiás quer ter mais eficiência no ataque Alviverde vai mal nas estatísticas de criação de grandes chances no Brasileiro

O técnico Jair Ventura saiu de campo, após a derrota para o América-MG, por 1 a 0, com a convicção de que a derrota foi fruto da ineficiência do Goiás nas finalizações. Esse tem sido um dos problemas da equipe nesta Série A do Campeonato Brasileiro.Contra o Coelho, o Goiás conseguiu finalizar 21 vezes, mesmo número do time mandante, mas só acertou três vezes no alvo ...