O Vila Nova/Universo está a um jogo de fazer história e conquistar o primeiro acesso do clube no Campeonato Brasileiro Feminino. Em vantagem nas quartas de final da Série A3, após vitória de 2 a 0 no jogo de ida, a equipe colorada enfrenta o Toledo-PR, neste domingo (24), no Estádio 14 de Dezembro, a partir das 15h30, para avançar à semifinal e confirmar o acesso à Série A2.

O momento é histórico para o clube colorado. O projeto, de pouco mais de dois anos, é uma parceria do Vila Nova com a Universo. Após disputa de campeonatos universitários e um torneio estadual, a equipe estreou em competições da CBF e pode até perder por um gol de diferença para subir de Divisão.

Se o Tigre perder por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Toledo precisa ganhar por diferença de pelo menos três gols para avançar direto.

“Esse fator histórico é algo que conversei muito com as meninas durante a semana. Se perder, o trabalho volta. Se vencer, é a conquista de um acesso que não temos noção das proporções que podem render para o clube, mas pode mudar nosso patamar e trazer mais investimentos para o crescimento do projeto”, comentou o técnico do Vila Nova/Universo, Robson Freitas, que comanda a equipe colorada desde o início do projeto, em 2020.

O Vila Nova/Universo abriu vantagem nas quartas de final ao vencer por 2 a 0 no jogo de ida com gols de Thais Lane. A lateral direita é uma das quatro jogadoras que fizeram gols pela equipe - Andreza e Samara são as artilheiras com três gols, cada.

O time colorado pode perder por um gol de diferença para avançar à semifinal, mas o objetivo, porém, é vencer novamente, de acordo com o técnico Robson Freitas.

“Frisamos muito nessa semana sobre o valor desse jogo, o que pode significar para o clube, para as meninas, para o futebol goiano. Essa pequena vantagem não garante nada. Nós temos uma postura ofensiva e vamos lá para vencer”, avisou o treinador colorado.

Para chegar ao jogo do acesso, o Vila Nova superou Atlético-GO (1ª fase) e Mixto-MT (oitavas de final) por 3 a 2 no placar agregado das duas eliminatórias. Caso avance à semi, o time colorado vai encarar o vencedor do confronto entre Taubaté-SP e Ipatinga-MG na próxima fase - a equipe paulista venceu o jogo de ida por 3 a 0.

Esse é o quinto torneio que o Vila Nova disputa desde o início do projeto. O time colorado nunca perdeu um título. Foi campeão da Copa Brasília em 2020, do Campeonato Goiano em 2021 e é o atual bicampeão dos Jogos Universitários Brasileiros. O elenco que conquistou o título em 2022 é o mesmo que disputa a Série A3.