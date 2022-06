Mais um caso de injúria racial ocorreu na tarde desta quarta-feira (8), durante o primeiro tempo da semifinal do Campeonato Goiano Sub-20, na partida Trindade 0 x 0 Atlético-GO, em Trindade, no Estádio Abrão Manoel da Costa. Jogadores e pessoas ligadas ao Dragão acusaram um funcionário da comissão técnica do Tacão de xingar de "macaco" o volante atleticano Gustavo. O fato ocorreu no final da etapa inicial. O acusado, que seria um funcionário do Trindade, estava do lado de fora do gramado, atrás do alambrado. Houve muito corre-corre no campo e na direção ao corredor de saída, na direção dos vestiários. A partida ficou paralisada por alguns minutos.

O funcionário, que seria fisioterapeuta do Trindade, teria corrido para se esconder nas dependências da praça esportiva. O gerente das categorias de base do Atlético-GO, Wendell Batata, definiu o fato como "lamentável" e explicou que passaria o caso ao advogado e diretor do clube, Marcos Egídio, para saber quais providências serão tomadas pelo departamento jurídico do Atlético-GO. Batata não quis citar o nome do envolvido.

Durante o intervalo, o goleiro e capitão do Dragão, Léo, disse ao repórter Igor Santhiago, que trabalhava na cobertura da partida, que o acusado também estaria "armado". "Um membro da comissão técnica do Trindade começou a chamar nosso jogador de macaco. Isso é inadmissível em pleno 2022 e o cara sai correndo. Aí, quando vamos tirar satisfação, o cara ainda está armado. Mas, aqui, não cabe a gente fazer nada, mas jogar', disse Léo.

O diretor do departamento de futebol amador da Federação Goiana de Futebol (FGF), Milton Bueno, explicou que a entidade aguardava a entrega da súmula do jogo pelo árbitro Artur Morais - até às 19h35, a súmula ainda não havia sido lançada no site da entidade. Segundo ele, a partir do relatório é que o fato passa a ser apurado. O caso pode também chegar ao Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado de Goiás (TJD-GO), que passa também a atuar juridicamente na apuração e punição ao acusado ou ao clube.