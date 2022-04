Para tentar se reabilitar na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebe o Palmeiras na tarde deste sábado (16), às 16h30, na Serrinha. O time esmeraldino mira os primeiros pontos em seu retorno à elite do futebol nacional e terá, pela primeira vez, o técnico Jair Ventura no comando da equipe.

O Goiás estreou nesta Série A com derrota, fora de casa, para o Coritiba. O revés acelerou a busca da diretoria esmeraldina por uma nova comissão técnica, que foi anunciada na última quinta-feira (14) com Jair Ventura no comando ao lado do auxiliar técnico Emerson Ávila, o preparador físico Ednilson Sena e o analista de desempenho Antônio Luiz.

A primeira missão da nova comissão técnica é buscar pontos contra o Palmeiras, na Serrinha, para que o time saia das últimas posições e ultrapasse a própria equipe paulista na tabela de classificação, uma vez que o Palmeiras também iniciou a competição nacional com uma derrota, por 3 a 2, diante do Ceará, em São Paulo.

Jair Ventura teve apenas duas sessões de treinamentos para conhecer melhor o elenco e começar a passar aos jogadores quais são as ideias táticas e o estilo de jogo desejados para implementação.

Com pouco tempo, Jair Ventura deverá manter a base da equipe que estreou contra o Coritiba, mas com algumas novas opções para escalar a equipe. O treinador pode contar, por exemplo, com o zagueiro Sidnei, o volante Matheus Sales e o atacante Dadá Belmonte, que não jogaram em Curitiba.

A grande dúvida é se o atacante Pedro Raul iniciará a partida. O jogador saiu do departamento médico e participou das atividades com o novo treinador nesta semana. O meia Luan também deve voltar a ficar à disposição para enfrentar o Palmeiras.

O técnico Jair Ventura disse que trata cada partida como uma final de Copa do Mundo e o jogo contra o Palmeiras, logo na estreia, não será diferente.

“O Palmeiras agora é nosso maior desafio, não posso pensar em outro jogo se eu não focar com todas as forças no próximo adversário. É isso que vou fazer. Cada jogo é uma ‘final de Copa do Mundo’”, frisou.

A partida será especial para o goleiro Tadeu, que vai completar 150 jogos com a camisa esmeraldina. O jogador é um dos poucos remanescentes do atual elenco que defenderam o Goiás na Série A do Brasileiro.

Do outro lado, o Palmeiras buscar reabilitação na Série A, mas chega para o duelo embalado por uma goleada histórica, por 8 a 1, sobre o Independiente Petrolero, da Bolívia, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na ocasião, o técnico português Abel Ferreira optou por escalar uma equipe recheada de reservas e deve vir a Goiânia com força máxima para enfrentar o Goiás.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Serrinha.

Data: 16/4/2022 (sábado).

Horário: 16h30.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC).

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Ingressos: esgotados.

Goiás: Tadeu; Maguinho (Apodi), Sidnei, Reynaldo César e Danilo Barcelos; Caio Vinícius, Diego, Fellipe Bastos (Matheus Sales) e Élvis; Dadá Belmonte e Pedro Raul (Renato Júnior). Técnico: Jair Ventura

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Rafael Navarro (Gustavo Scarpa). Técnico: Abel Ferreira