Sem tantas chances para crescer no futebol goiano, algumas garotas que praticam o esporte em Goiânia, apoiadas por suas famílias, buscam oportunidades em outros estados. Essa é a realidade que as jovens Maria Fernanda, de 11 anos, e Naylana Gonzaga Vasconcelos, de 13 anos, já vivem. As amigas jogam no FlaGyn e estão sendo monitoradas pelo Atlético-MG.

“É um passo importante para o meu sonho. Sei que tenho bom futebol e acredito que em breve estarei jogando por um time profissional. Já fui convidada para jogar em times da capital (Goiânia), mas acredito que o melhor caminho é sair daqui. Falta investimento em Goiânia e quase não temos oportunidades”, comentou a meia Naylana, que se recupera de uma lesão no tornozelo e deve voltar aos gramados em março. No mês seguinte, abril, ela completa 14 anos.

O planejamento da família de Naylana é se mudar para Belo Horizonte depois que ela completar os 14 anos. Na capital mineira, a jovem deve defender o Atlético-MG.

Naylana jogaria a Tacinha pelo Jardim Bela Vista, mas, por causa da lesão no tornozelo, não poderá atuar no torneio infantil. “Agora, vou ficar na torcida. Quero ir aos jogos, torcer pelos meus companheiros e incentivar. Quero ser campeã como torcedora”, avisou a meia.

“Cheguei até a faixa laranja, mas deixei de lado porque gosto mais de futebol. No começo (no futebol), eu precisei ter aceitação porque só jogava com meninos. O pior acaba sendo o adversário, que sempre ‘quebra’ mais por eu ser menina. Eles não gostam de ver uma menina melhor que eles. Muitos me xingam, dizem que eu tenho que brincar de boneca, mas hoje meus companheiros também se posicionam e me defendem. Demorou um pouco, quase um ano, para mudarem esse respeito comigo, mas me defendem”, declarou Naylana sobre uma das principais dificuldades que enfrenta por jogar futebol.