O Iporá demitiu o técnico Omar Feitosa, nesta terça-feira (25). Em comunicado, a diretoria do time goiano informou que a decisão foi “em comum acordo” para a saída do treinador de 55 anos, que comandou a equipe nos quatro jogos disputados no início do Goianão 2023.

Omar Feitosa comandou o Iporá na vitória sobre o Morrinhos, por 3 a 0, e nas derrotas para o Crac (2 a 0), Atlético-GO (2 a 1) e Goiás (2 a 1). O Lobo Guará é o 11º colocado do Estadual, com três pontos e figura na zona de rebaixamento à Divisão de Acesso.

Leia também

+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Goiano

Nesta quarta-feira (25), o Iporá será comandado pelo auxiliar permanente do clube, Wesley Moura. As equipes se enfrentam no OBA, a partir das 20h30, pela 5ª rodada da competição.

Essa é a segunda troca de treinadores neste Goianão 2023. O Grêmio Anápolis, lanterna da competição estadual, demitiu Edson Silva após a 2ª rodada e acertou com Glauber Ramos.