Esporte Na volta à elite após dez anos, Morrinhos empata em casa com a Jataiense As duas equipes abre o Estadual com um ponto, cada, no Grupo A

Morrinhos e Jataiense empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (26), no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos, pela 1ª rodada do Campeonato Goiano. Na volta à elite do Estadual após dez anos, o Morrinhos saiu atrás e buscou o empate. As duas equipes somam um ponto.A Jataiense abriu o placar aos 20 minutos, com uma bela jogada. A equipe roubou a bola e ra...