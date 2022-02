Esporte Na volta ao Camp Nou, Dani Alves brilha e Barça vence Atlético de Madri Time catalão ultrapassou o rival de Madrid na tabela e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa

Jogando no Camp Nou pela primeira vez desde que voltou ao Barcelona, Daniel Alves mostrou neste domingo (6) que se sente em casa no estádio. O experiente lateral direito foi o grande personagem da vitória do Barcelona por 4 a 2 sobre o Atlético de Madri, pelo Campeonato Espanhol, participando ativamente de três gols - marcando um deles e dando uma assistência. O brasileiro a...