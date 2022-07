O nadador goiano Lucas de Morais Alves, de 16 anos, da equipe Swimmers/Sesi Campinas, conquistou a quarta medalha dele no Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Natação de Inverno, disputado no Rio de Janeiro, entre os dias 28 de junho e 2 de julho. O goiano ainda cai na piscina neste sábado (2) com chance de levar a quinta medalha.

Nesta sexta-feira (1º), Lucas chegou na terceira colocação na prova dos 800m, nado livre, com o tempo de 8min32s99 e bateu a marca goiana que era de 8min40s, de Sandro Boareto, desde 1994.

Antes, na quarta-feira (29), Lucas de Morais Alves foi o campeão brasileiro dos 400m, nado medley, com 4min40s28. O nadador goiano ainda foi vice-campeão nos 1.500m, nado livre, e terceiro colocado na prova dos 400m, nado livre.

Lucas de Morais Alves ainda disputa a prova dos 200m, nado medley, neste sábado (2) com chance de sair do Rio de Janeiro com cinco medalhas no peito.