Esporte Nadal vira batalha contra Medvedev na Austrália e quebra recorde de Slams Esse foi o segundo título de Nadal na Austrália, 13 anos após o primeiro. Era o único dos quatro maiores torneios do esporte que ele havia ganhado apenas uma vez

Numa das maiores partidas de sua carreira, Rafael Nadal transformou uma final quase perdida em virada épica para conquistar o título do Australian Open neste domingo (30). Mais do que isso, seu 21º troféu em um torneio do Grand Slam transformou o espanhol em recordista absoluto entre os homens, deixando Novak Djokovic e Roger Federer para trás, com 20. É a primei...