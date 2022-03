Esporte Nas quartas, desafio inicial do Vila Nova é vencer fora de Goiânia Última vitória do Vila Nova longe da capital foi em novembro de 2021, sobre o vitória, por 1 a 0, pela Série B

O Vila Nova tem, como primeiro desafio nestas quartas de final do Campeonato Goiano, melhorar seu desempenho como visitante na competição. Nesta temporada, o time colorado ainda não conseguiu uma vitória quando precisou sair de Goiânia.Ao todo, o Tigre disputou seis jogos na condição de visitante e conseguiu apenas uma vitória. O triunfo, no entanto, se deu no clássico dia...