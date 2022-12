Internado no Hospital Albert Einstein, na zona oeste de São Paulo, para tratar de um câncer no cólon e uma infecção respiratória, Pelé diz que vai assistir ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

A mensagem publicada nas redes sociais acompanha uma foto do Mundial de 1958, quando ele e o meia Zito (1932-2015) caminham em uma rua na Suécia.

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo.



Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte! 🇧🇷 pic.twitter.com/3CRI8v6H55 — Pelé (@Pele) December 5, 2022

"Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte!", diz a mensagem.

No jogo contra a Sérvia, no dia 28, o perfil do Rei do Futebol no Twitter também publicou uma mensagem, no intervalo do jogo, dizendo que acreditava na vitória do Brasil.

Leia também

- Mbappé ultrapassa Pelé em precocidade goleadora em Copas

- Novo boletim médico diz que Pelé dá boa resposta ao tratamento respiratório

Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida na noite deste domingo (4), Kely e Flávia, filhas de Pelé, demonstraram otimismo de que o pai voltará para casa após melhorar da infecção respiratória. Elas negaram que o Rei do Futebol esteja em tratamento paliativo.

"Não gosto de falar que o tratamento do câncer não está dando certo. Já deu, está dando. Só de ele estar aqui, estar respirando, já está dando supercerto", disse Flávia.

"Não teve a remissão total do câncer no cólon. É muito injusto falar que ele está terminal, em tratamento paliativo. Não é isso, acreditem na gente."