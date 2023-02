O Atlético-GO inicia nesta quarta-feira (1º) mais uma participação na Copa do Brasil, torneio em que o clube fez boas campanhas nos últimos anos. Experiente na competição, titular do Dragão ano passado até se machucar no clássico diante do Goiás (goleada de 3 a 0 na Serrinha), o zagueiro Ramon Menezes também conhece o futebol do interior baiano, onde o Dragão jogará - em Alagoinhas, diante do Atlético-BA, conhecido pela imponente mascote, Carcará.

Ramon Menezes nasceu em Riachão do Jacuípe (BA), atuou pelo Bahia, de Feira de Santana (BA), e Vitória, de 2013 a 2019. Segundo ele, há algumas semelhanças com as dificuldades de se jogar no interior goiano. Para ele, o time rubro-negro precisa estar focado para conquistar pelo menos empate contra um adversário que não tem conquistados bons resultados neste ano, mas é bicampeão baiano (2021 e 22).

“O interior (futebol) da Bahia é um pouco parecido com o de (estado) Goiás, na questão de logística, campo, torcida. No interior, a torcida é muito apaixonada. Quando vai ao estádio, vai para apoiar, torcer pelo time. Sabemos de todas as dificuldades que enfrentaremos. Já passei para os meus companheiros que o que enfrentaremos é um pouco difícil, um pouco parecido com o futebol goiano. Estaremos bem adaptados para fazer um grande jogo”, disse o zagueiro, titular na atual temporada da defesa atleticana.

Por causa das atrativas cotas recebidas pelos clubes que passam de fase na Copa do Brasil, o jogador vê as equipes bastante parelhas quando se enfrentam. Ramon lembrou de eliminações, como as do Cuiabá-MT (pelo São Raimundo-RR) e da Chapecoense-SC (eliminada pelo Marcílio Dias-SC), para exemplificar como a competição se tornou muito disputada. É isso que o Dragão encontrará no interior da Bahia.

“Vimos várias zebras na Copa do Brasil. O futebol está muito equilibrado, tanto entre um time que está numa divisão melhor, como o que está numa divisão abaixo. Sabemos que será difícil, independente da situação deles, como da nossa situação. Enfrentaremos um jogo difícil, e nós, da parte defensiva, não poderemos ter erros”, destacou o jogador do Atlético-GO, que previu equilíbrio na partida entre os clubes xarás, mas acredita no potencial do time goiano.

“Acredito que, independentemente da situação de cada clube, será um jogo muito estudado e equilibrado, porque quem errar menos, sairá com a classificação. Temos de estar bem focados, porque em qualquer vacilo ou deslize, podemos perder a classificação. Mas estamos bem preparados e focados”, garantiu Ramon Menezes, ciente de que as cobranças pelo resultado positivo recaem sobre o clube goiano, bem melhor situado em termos de estrutura e presença em torneios nacionais e até internacionais, como nas duas últimas edições Copa Sul-Americana.

“Acredito que a Copa do Brasil, por ser de tiro curto, é bastante valorizada dentro dos clubes. Aqui, não é diferente. Acredito que todo mundo sabe disso. Nós, que viemos do ano passado, fizemos uma campanha muito boa e sabemos como foi bom chegar às finais (quartas de final, eliminado pelo Corinthians)”, lembrou o zagueiro.

“Para os mais novos, os que estão chegando agora, há esta pressão, mas é muito boa. Quem está jogando em time grande, tem de lidar com esta pressão, pelo lado positivo. Acredito que todos estão cientes da importância deste jogo. É o jogo do ano, temos de nos classificar, pois trabalhamos pré-temporada e nos jogos do Goiano para, quando chegar as partidas decisivas, estarmos bem”, comentou Ramon Menezes.