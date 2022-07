O Goiás descartou a contratação do meia MT, do Vasco, após o clube carioca não topar cumprir uma exigência colocada pela diretoria esmeraldina para a concretização da negociação.

O clube esmeraldino desejava que o Vasco arcasse com os salários de MT, uma vez que o clube carioca tem uma dívida de cerca de R$ 800 mil referente ao empréstimo do goleiro Sidão. Esse caso foi julgado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) com parecer favorável ao time esmeraldino.

O Goiás tinha acerto de bases salariais com MT, de 21 anos, e esperava desfecho positivo para a transferência. No entanto, com o não cumprimento da exigência a diretoria esmeraldina preferiu descartar o negócio e vai seguir no mercado em busca de novas alternativas para reforçar o elenco.

